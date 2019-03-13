Кинотеатры предложили ввести особый режим проката для общественно значимых фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила разработать отдельный режим проката для общественно значимых фильмов.

«Для таких фильмов заблаговременно, не менее чем за 6 месяцев, должны быть определены согласованные даты и форматы проката. При этом остальные российские фильмы выходят в кинопрокат в нормальных рыночных условиях, с учетом складывающейся конъюнктуры рынка и конкурентной обстановки», — говорится в сообщении ассоциации на ее официальной странице в Facebook.

Специальная рабочая группа может заняться разработкой и реализацией «особых мер поддержки определенному количеству российских фильмов (например, не более пяти фильмов в год), имеющих культурное и социальное значение для российского общества, обладающих значительным кассовым потенциалом и обладающих широкой поддержкой федеральных СМИ».

Для таких фильмов кинотеатры готовы создавать особые условия проката. Остальные же российские фильмы должны идти на общих основаниях.

Напомним, что в России регулярно происходят скандалы, связанные с протекционизмом в кинопрокате. В феврале Минкульт РФ потребовал перенести премьеру бельгийского мультфильма «Королевский корги», чтобы он не отвлек публику от российской анимационной картины «Гурвинек». В результате кинотеатры отказались показывать последний в знак протеста.