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У бывшего гендиректора «Заинского сахара» арестовали девять наручных часов

18:13, 25.03.2019
У бывшего гендиректора «Заинского сахара» арестовали девять наручных часов
Фото: Реальное время

Казанские следователи изъяли целую коллекцию из девяти дорогостоящих наручных часов при обыске в доме бывшего гендиректора ОАО «Заинский сахар» Шамиля Мингазова. Эксперт оценил самый дорогой экземпляр — швейцарские часы Chopard — в 954 тысячи рублей, а всю коллекцию — почти в 3 млн рублей.

Также под арест попали монеты из драгоценных металлов и золотые слитки Мингазова. Общий размер арестованного по делу имущества в Следкоме оценили в 300 млн рублей. А установленный ущерб по делу о хищениях на предприятии — в 116,6 млн рублей.

О деталях нового эпизода с хищением «излишков» 860 тонн патоки и заседания суда по продлению ареста Мингазову — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесОбществоПромышленностьАгропром Татарстан
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