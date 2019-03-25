Forbes сообщил об увеличении состояния владельца «Зимней вишни», где год назад на пожаре погибли 60 человек

Состояние основного владельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова за последний год выросло на $50 млн — с $600 млн до $650 млн. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, годом ранее бизнесмен впервые в жизни вошел в топ-200 богатейших россиян.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел ровно год назад — 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».