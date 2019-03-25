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Forbes сообщил об увеличении состояния владельца «Зимней вишни», где год назад на пожаре погибли 60 человек

17:27, 25.03.2019
Forbes сообщил об увеличении состояния владельца «Зимней вишни», где год назад на пожаре погибли 60 человек
Фото: 42.mchs.gov.ru

Состояние основного владельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова за последний год выросло на $50 млн — с $600 млн до $650 млн. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, годом ранее бизнесмен впервые в жизни вошел в топ-200 богатейших россиян.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел ровно год назад — 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».

ОбществоВластьБизнесРозничная торговляПроисшествия
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