У россиян может появиться возможность посещать Турцию по внутренним паспортам

Между Анкарой и Москвой начались переговоры о предоставлении российским гражданам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль, Венгрия и Португалия возглавили список стран, перед отправлением в которые российские туристы особенно охотно покупают и базовую, и медицинскую страховку, сообщает «РИА-Новости». Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru затруднились объяснить, почему именно в эти страны чаще всего покупается страховка. Кроме того, ранее сообщалось, что в 2018 году количество иностранных туристов, посещающих Республику Татарстан, выросло на 24,3% по сравнению с показателем 2017 года. Всего по итогам прошлого года республику посетили 345 757 человек из иностранных государств. При этом был отмечен наибольший рост численности туристов из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и Турции.