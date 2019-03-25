Завершилось рассмотрение дела Мамаева и Кокорина. Оно передано в суд

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Накануне в Москве завершилось следствие по делу двух футболистов — полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Дело утверждено главным прокурором и передано в суд, где его рассмотрят.

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» на время следствия с октября прошлого года. На последнем рассмотрении дела меру пресечения продлили до 8 апреля.