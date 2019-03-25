Ак Барс Банк открыл кредитные линии для ПАО «Ленэнерго» на 8 млрд рублей

Ак Барс Банк открыл возобновляемые кредитные линии для одной из дочерних компаний ГК «Россети». Срок кредитных линий — 5 лет (срок траншей — до 3 лет).

Назначением кредитных линий является финансирование производственно-хозяйственной деятельности, в том числе инвестиционной деятельности: электроснабжение абонентов, поставка оборудования, реконструкция кабельных линий и др.

ПАО «Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. Компания осуществляет передачу электроэнергии для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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