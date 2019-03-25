Почти половина россиян готова проголосовать на выборах через интернет — опрос

Около половины жителей России (49%) одобряют предложение разрешить избирателям голосовать через интернет. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно опубликованным данным, 47% респондентов считают, что нужно разрешить желающим голосовать через интернет. Показатель с 2008 года вырос на 13%. При этом сегодня каждый второй опрошенный (48%) готов лично проголосовать удаленно, если ему представится такая возможность.

Наиболее позитивно к идее голосования через интернет относятся люди с высшим или неоконченным высшим образованием (54%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (67%), а также те россияне, которые ежедневно пользуются интернетом (57%).

Наибольший скепсис в отношении подобной формы голосования выражают пенсионеры (63%), опрошенные со средним образованием (55%) и те, кто не пользуется интернетом (72%). Главной причиной отказа от участия в интернет-голосовании (75%) называются возможные умышленные манипуляции и мошенничество.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Путина показал максимум за последние полгода.