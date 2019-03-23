Рейтинг одобрения деятельности Путина показал максимум за последние полгода

С 11 по 17 марта показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина изменился до 65,3%, сообщается в исследовании ВЦИОМ, опубликованном на официальном портале центра.

Это значение — максимальное за последние полгода. При этом в период с 21 по 27 января 2019 года деятельность Путина одобрил только 61% респондентов. В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина на прошлой неделе достиг 33,4%, он находится на первом месте.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился после послания Федеральному собранию 20 февраля, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С 18 по 24 февраля Путину доверяли 32,8% россиян, а с 25 по февраля по 3 марта — 32%.