Минниханов в Марселе обсудил возможное сотрудничество Airbus Helicopters с КВЗ

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во французском Марселе посетил производителя вертолетов — компанию Airbus Helicopters.

На летном поле был совершен демонстрационный полет одного из вертолетов компании.



В ходе беседы с представителями руководства Airbus Helicopters Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан заинтересован в возможном сотрудничестве с компанией. В частности, речь шла о взаимодействии с Казанским вертолетным заводом, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов прибыл с двухдневным визитом во Францию. Завтра у него запланированы переговоры с первым заместителем мэра Марселя по международным отношениям господином Жаном Роатта. Также он примет участие в деловом форуме «Франция — Татарстан».