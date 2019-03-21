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Минниханов в Марселе обсудил возможное сотрудничество Airbus Helicopters с КВЗ

23:42, 21.03.2019
Минниханов в Марселе обсудил возможное сотрудничество Airbus Helicopters с КВЗ
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во французском Марселе посетил производителя вертолетов — компанию Airbus Helicopters.

На летном поле был совершен демонстрационный полет одного из вертолетов компании.

В ходе беседы с представителями руководства Airbus Helicopters Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан заинтересован в возможном сотрудничестве с компанией. В частности, речь шла о взаимодействии с Казанским вертолетным заводом, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов прибыл с двухдневным визитом во Францию. Завтра у него запланированы переговоры с первым заместителем мэра Марселя по международным отношениям господином Жаном Роатта. Также он примет участие в деловом форуме «Франция — Татарстан».

ОбществоВласть Татарстан
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