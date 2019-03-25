РЖД заявила, что обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение мая

Холдинг «РЖД» обеспечит в мае участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, которые курсируют внутри страны, сообщает служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Акция приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы. Кроме того, бесплатный проезд распространяется на скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», которые курсируют по маршрутам дальнего следования. С каждым инвалидом и участником войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Акция будет действовать в течение всего мая без ограничения количества поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что РЖД в своей долгосрочной программе развития до 2025 года указали перспективные и возможные направления строительства в России скоростных и высокоскоростных железных дорог. В качестве приоритетных направлений называется трансконтинентальный коридор «Евразия», который включает линии Москва — Казань; Казань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск; Москва — Красное (Смоленская область).