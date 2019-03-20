В РЖД назвали возможные направления строительства ВСМ

РЖД в своей долгосрочной программе развития до 2025 года указали перспективные и возможные направления строительства в России скоростных и высокоскоростных железных дорог.

В качестве приоритетных направлений называется трансконтинентальный коридор «Евразия», который включает линии Москва — Казань; Казань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск; Москва – Красное (Смоленская область).

Актуальными направлениями в РЖД считают маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Ростов-на-Дону — Краснодар — Адлер.

Также сюда относятся линии Москва — Орел — Курск — Белгород, Москва — Тула — Воронеж, Новосибирск — Барнаул, Москва — Ярославль, говорится в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, которую утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань. Теперь окончательное решение должен принять президент РФ Владимир Путин.