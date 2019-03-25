Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Бахрейн
Президент Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Королевство Бахрейн.
Поездка главы республики запланирована на 31 марта, сообщается в планах организационных мероприятий РТ.
Визит пройдет при поддержке торгово-экономического представительства РТ в Дубае. Программа поездки Минниханова не уточняется.
Напомним, в минувшие выходные Минниханов побывал в Уфе на праздновании 100-летия Башкирии.ОбществоВласть Татарстан
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