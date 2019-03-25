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Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Бахрейн

09:23, 25.03.2019
Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Бахрейн
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочий визит в Королевство Бахрейн.

Поездка главы республики запланирована на 31 марта, сообщается в планах организационных мероприятий РТ.

Визит пройдет при поддержке торгово-экономического представительства РТ в Дубае. Программа поездки Минниханова не уточняется.

Напомним, в минувшие выходные Минниханов побывал в Уфе на праздновании 100-летия Башкирии.

ОбществоВласть Татарстан
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