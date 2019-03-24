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СМИ рассказали о нападении на главу МИД Финляндии

15:15, 24.03.2019
СМИ рассказали о нападении на главу МИД Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org

На базаре в финском городе Вантаа неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни.

Как сообщает Yle со ссылкой на самого министра, неизвестный попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной. На нападавшем была одежда с символикой движения «Солдаты Одина», выступающего за более жесткую миграционную политику.

После нападения Сойни смог продолжить встречи с избирателями в обычном режиме.

Происшествия
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