Федор Конюхов попал в 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова, на данный момент шторм прошел. Отмечается, путешественник впервые пережил подобный шторм на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

В ближайшую неделю Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами.

Напомним, путешественник в 2018—2020 годы планирует совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света.



Ранее Конюхов рассказал «Реальному времени» о планах по погружению в Марианскую впадину, а также о друзьях из Татарстана.