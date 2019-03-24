Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк раньше срока прекратил действие одного из сезонных промовкладов с рекордной ставкой до 7,65% годовых, сообщают «Ведомости».

Информация о вкладе исчезла с сайта госбанка. В кол-центре банка подтвердили, что открытие вклада прекращено. Это решение принято в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению. Не исключено, что этому примеру могут последовать и другие банки.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк запустит услугу снятия наличных на кассе магазина вместе с покупкой по карте.

С июля услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября — в крупных торговых сетях. За один раз можно будет снять до 5 тысяч рублей.

Процедура выдачи наличных будет выглядеть так: при безналичной оплате покупки на кассе сотрудник магазина будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после этого клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Сумма покупки и денег, которые хочет снять клиент, будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента.

