Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу

Фото: ru.m.wikipedia.org Bin im Garten

Два навигационных спутника «Глонасс-М» возобновили работу, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказали в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш. 20 марта спутники выводили на техобслуживание.

Напомним, ранее сообщалось, что космический аппарат «Глонасс-М» для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС собираются запустить с космодрома Плесецк в середине мая, сообщает «РИА Новости». Сейчас орбитальная группировка системы состоит из 26 спутников. 22 из них работают по целевому назначению. Ранее сообщалось, что профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», написал обращение в Кремль с жалобой на слежку через ГЛОНАСС за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. По мнению работников, контроль передвижения парламентариев незаконен. Жалоба направлена на имя начальника транспортного управления управделами президента (УДП) Анатолия Тюкова.