На середину мая запланирован запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка
Космический аппарат «Глонасс-М» для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС собираются запустить с космодрома Плесецк в середине мая, сообщает «РИА-Новости».
Сейчас орбитальная группировка системы состоит из 26 спутников. 22 из них работают по целевому назначению.
Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», написал обращение в Кремль с жалобой на слежку через ГЛОНАСС за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. По мнению работников, контроль передвижения парламентариев незаконен. Жалоба направлена на имя начальника транспортного управления управделами президента (УДП) Анатолия Тюкова.Общество
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