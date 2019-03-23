Новости общества

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На середину мая запланирован запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка

07:51, 23.03.2019
На середину мая запланирован запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка
Фото: mil.ru

Космический аппарат «Глонасс-М» для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС собираются запустить с космодрома Плесецк в середине мая, сообщает «РИА-Новости».

Сейчас орбитальная группировка системы состоит из 26 спутников. 22 из них работают по целевому назначению.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», написал обращение в Кремль с жалобой на слежку через ГЛОНАСС за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. По мнению работников, контроль передвижения парламентариев незаконен. Жалоба направлена на имя начальника транспортного управления управделами президента (УДП) Анатолия Тюкова.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров