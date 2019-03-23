На середину мая запланирован запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка

Космический аппарат «Глонасс-М» для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС собираются запустить с космодрома Плесецк в середине мая, сообщает «РИА-Новости».

Сейчас орбитальная группировка системы состоит из 26 спутников. 22 из них работают по целевому назначению.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», написал обращение в Кремль с жалобой на слежку через ГЛОНАСС за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. По мнению работников, контроль передвижения парламентариев незаконен. Жалоба направлена на имя начальника транспортного управления управделами президента (УДП) Анатолия Тюкова.