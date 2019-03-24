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В Норвегии судно, спешившее на помощь лайнеру с отказавшим двигателем, потеряло ход

08:45, 24.03.2019

Уже второе судно попало в ловушку у западного побережья Норвегии, где находится круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал двигатель, сообщает «Российская газета».

Спасатели продолжают операцию по эвакуации людей с лайнера. Тем временем плавсредство, которое спешило на помощь лайнеру, также потеряло ход. Экипаж на берег доставили два вертолета. Эвакуацию осложняют плохие погодные условия.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек. Как сообщает телеканал Al Arabiya, большинство жертв — женщины и дети, которые не умели плавать. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди прибыл в Мосул, где произошла трагедия. Ранее сообщалось о 60 погибших. По предварительным данным, на судне находилось 170 человек, несмотря на то, что оно рассчитано на 75 человек.

БизнесТранспортОбщество
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