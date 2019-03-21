Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, большинство жертв — женщины и дети, которые не умели плавать.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди прибыл в Мосул, где произошла трагедия.



Ранее сообщалось о 60 погибших. По предварительным данным, на судне находилось 170 человек, несмотря на то, что оно рассчитано на 75 человек.

В качестве основной причины того, что паром перевернулся, называется перегруз. Также к трагедии мог привести повысившийся уровень воды в реке. Это произошло из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула.