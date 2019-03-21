В Ираке в результате крушения парома погибли 60 человек

В результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака погибли 60 человек.

По информации телеканала Al Sumaria, удалось спасти из воды 30 человек.

Отмечается, что на судне находилось 170 человек, несмотря на то что оно рассчитано на 75 человек. Судьба нескольких десятков остается неизвестной.

Источник «РИА Новости» в силах безопасности страны рассказал, что основной причиной того, что паром перевернулся, стал перегруз.

В качестве еще одной причины случившегося он назвал повысившийся уровень воды в реке Тигр. Это произошло из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула.

Ранее в Танзании более 130 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория.