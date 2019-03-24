Британские министры считают, что Тереза Мэй должна немедленно уйти в отставку

Фото: ru.wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Как минимум одиннадцать британских министров считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна немедленно уйти в отставку, сообщает газета Sunday Times.

В противном случае министры пообещали покинуть правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Как сообщает Sky News, в марше приняли участие мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен и бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж. Всего же марш собрал 1 млн человек. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня. В итоге ЕС предоставил отсрочку до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.



