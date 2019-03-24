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Каракас считает, что по распоряжению США было похищено более $30 млрд со счетов Венесуэлы в банках

06:35, 24.03.2019
Каракас считает, что по распоряжению США было похищено более $30 млрд со счетов Венесуэлы в банках
Фото: pixabay.com

В течение двух последних месяцев со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $30 млрд, это было сделано по распоряжению администрации президента США Дональда Трампа, сообщает РБК.

Такое заявление сделал министр Венесуэлы по вопросам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), а также его филиалов в Венесуэле, Уругвае и Боливии. В сообщении Минфина США говорится, что официальные власти Венесуэлы используют BANDES для перевода средств за границу для поддержки Николаса Мадуро.

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