Минфин США ввел санкции против госбанка Венесуэлы

США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), а также его филиалов в Венесуэле, Уругвае и Боливии.

В сообщении Минфина США говорится, что официальные власти Венесуэлы используют BANDES для перевода средств за границу для поддержки Николаса Мадуро.

«Мадуро и его помощники исказили первоначальную цель банка, который был основан для того, чтобы помочь экономическому и социальному благополучию венесуэльского народа, в рамках отчаянной попытки удержать власть», — сказал глава американского минфина Стивен Мнучин.

Отмечается, что санкции могут быть сняты при условии смены режима и «восстановлении» демократии в Венесуэле.

Ранее США ввели санкции против венесуэльской государственной горнодобывающей корпорация Minerven и ее гендиректора Адриана Антонио Пердомо Мата.