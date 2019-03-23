Власти Северной Македонии продлили безвизовый режим для россиян еще на один год

Северная Македония продлила безвизовый въезд для россиян — с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года.

Как сообщается на сайте МИД РФ, россияне в указанный период могут въехать на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода. Для этого необходимо наличие действующего загранпаспорта и страхового полиса.

Ранее правительство РФ одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима. В настоящее время для россиян, въезжающих в Индонезию, действует безвизовый режим на срок до 30 дней.