Россия и Индонезия могут упростить визовый режим

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима.

В настоящее время для россиян, въезжающих в Индонезию, действует безвизовый режим на срок до 30 дней.



Новым соглашением предусмотрена многократная выдача туристических виз гражданам обеих стран на срок до шести месяцев, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

По мнению российских туроператоров, бизнес от предстоящей либерализации ничего не выиграет, так как организованным туристам достаточно 30 дней для посещения Индонезии.

Напомним, что с 17 февраля начал действовать безвизовый режим между Россией и ОАЭ сроком на 90 дней.