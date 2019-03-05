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Аэропорт Саратова стал работать с перебоями из-за тумана и снегопада

13:22, 05.03.2019
Аэропорт Саратова стал работать с перебоями из-за тумана и снегопада
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Саратова из-за тумана и снегопада задержаны и отменены несколько рейсов.

На онлайн-табло аэропорта сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий задержан дневной рейс в Москву (Домодедово). Кроме того, отменен рейс во Внуково.

Самолеты из Москвы (Домодедово) и Екатеринбурга (Кольцово) вылетят в Саратов с задержкой.

По данным Саратовского гидрометцентра, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.

Напомним, что в январе аэропорт Саратова несколько раз работал с перебоями из-за ухудшения погодных условий.

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