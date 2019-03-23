В Нижнекамске простились с полицейским, погибшим накануне при нападении

Фото: УВД Нижнекамска

Сегодня около здания управления МВД Нижнекамска прошла прощальная панихида, в городе прощаются с полицейским Динаром Саматовым, сообщает пресс-служба УВД Нижнекамска.

Динара Саматова похоронят в деревне Туба Нижнекамского района.

Напомним, утром 22 марта перед зданием УВД Нижнекамска на старшего участкового, майора полиции Динара Саматова напал неизвестный молодой человек с кухонным ножом. 33-летний полицейский получил тяжелые ножевые ранения в шею и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной больницы. Коллега убитого застрелил нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.