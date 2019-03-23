«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна «Росэнергоатом».

Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. В скором времени специалисты проведут испытания, которые требуются для подтверждения надежности всей системы ядерно-физического контроля и безопасности установки.

Напомним, ранее сообщалось, что производство электроэнергии в России ежегодно растет, впрочем, как и спрос на электроэнергию. В 2017 году производство этого ресурса в стране выросло на 0,3% в сравнении с 2016 годом. Тем не менее территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере. Татарстан по-прежнему остается энергодефицитным регионом и продолжает закупать энергию извне, а Чувашия стала энергодостаточной.