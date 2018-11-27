Большинство россиян не планируют эмигрировать

Возможность эмигрировать в другую страну рассматривают лишь 12% россиян, остальные хотели бы остаться жить в России.



«Подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну», — следует из данных опроса холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, чаще всего на вопрос о желании эмигрировать положительно отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Люди старшего возраста реже проявляли желание сменить место проживания (10% в возрасте от 45 лет).

Наиболее привлекательным направлением для эмиграции являются европейские страны (62% респондентов). Среди них — Германия (16%), Италия (7%) и Испания (4%). На втором месте — США и Канада (13%).