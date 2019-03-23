В Венесуэле могут появиться бригады защитников мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением создать в стране бригады защитников мира, сообщает «РИА-Новости».

С его слов, эта идея пришла к нему после атаки на электросети страны. При этом Мадуро не стал пояснять, что конкретно он имеет в виду,. На данный момент в стране, кроме официальных силовых структур, есть ополчение.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), а также его филиалов в Венесуэле, Уругвае и Боливии. В сообщении Минфина США говорится, что официальные власти Венесуэлы используют BANDES для перевода средств за границу для поддержки Николаса Мадуро.