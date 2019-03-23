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Эксперты назвали главную опасность свежевыжатых соков

20:30, 23.03.2019
Эксперты назвали главную опасность свежевыжатых соков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Специалисты американской академии питания и диетологии рассказали, что использование соковыжималок для переработки цельных фруктов лишает напиток не только витаминов, но и большей части клетчатки, сообщает CNN.

Помимо этого употребление свежевыжатого сока в перспективе плохо сказывается на здоровье, есть цельные плоды гораздо полезнее. Регулярное употребление соков может привести к диабету.

Напомним, ранее глава Роскачества Максим Протасов «Российской газете» рассказал о самых полезных продуктах в России. Так, по его словам, в 95% отечественных соков и морсов нет добавок и консервантов. Протасов добавил, что у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, так как в РФ оно выпускается действительно очень высокого качества.

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