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В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России

15:29, 21.03.2019
В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России
Фото: torange.biz

Глава Роскачества Максим Протасов «Российской газете» рассказал о самых полезных продуктах в России.

Так, по его словам, в 95% отечественных соков и морсов нет добавок и консервантов.

Протасов добавил, что у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, так как в РФ оно выпускается действительно очень высокого качества. Похожая ситуация и в ряде молочной продукции.

Ранее Протасов сравнил требования к продуктам в России и Евросоюзе.

Общество
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