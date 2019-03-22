Минниханов пригласил французский бизнес к сотрудничеству с Татарстаном

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время бизнес-форума «Регион Альпы — Прованс — Лазурный берег — Татарстан», который состоялся в Марселе, заявил, что Татарстан заинтересован в привлечении французского бизнеса и капитала.

Президент РТ также подчеркнул, что необходимо расширять контакты в области культуры, науки, образования, туризма.

Также в ходе форума было отмечено, что Татарстан имеет все возможности для локализации бизнеса, а власти региона готовы оказать поддержку инвесторам, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем мэра Марселя Жаном Роатта. В ходе беседы Минниханов обратил внимание на возможности взаимодействия с французским бизнесом в сфере энергетики и нефтехимии.