Первый вице-мэр Марселя пообещал приехать в Татарстан в 2019 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем мэра Марселя Жаном Роатта, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча состоялась в здании мэрии Марселя. Рустам Минниханов пригласил Роатта посетить Татарстан. Первый заместитель мэра Марселя пообещал сделать это в нынешнем году. Президент Татарстана заметил, что республика может быть интересна французскому бизнесу своими возможностями, например в сфере энергетики и нефтехимии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента регионального совета Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Музелье посетить Татарстан. Предложение прозвучало в рамках встречи в Марселе. На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области культуры, науки, образования, туризма. Также были подняты темы толерантности и мирного сосуществования представителей разных религий.