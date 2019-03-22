В Сети появилось еще одно видео нападения на полицейского в Нижнекамске

Фото: скриншот

В интернете опубликовали еще одну видеозапись, на которой запечатлено нападение на полицейского в Нижнекамске. Она сделана камерой наружного наблюдения.

На ней видно, как преступник подошел к полицейскому сзади и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи.

Напомним, что сегодня утром возле здания УВД Нижнекамска произошло нападение на полицейского. По предварительным данным, правоохранителя ударил ножом 19-летний Рустам Кодиров. Получивший ранения полицейский скончался в приемном покое Нижнекамской ЦРБ. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.