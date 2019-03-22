Как экспертиза неплатежеспособности «Татфондбанка» не помогла КФУ спасти бюджетные миллионы

Не дожидаясь итогов тяжбы АСВ с энергетиками в рамках дела о банкротстве ТФБ, суд поручил вернуть три денежных перевода вуза, сделанные в декабре 2016-го

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд республики удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» с требованием признать недействительными три сделки Казанского Федерального университета на общую сумму 30,8 млн рублей, совершенные за неделю до объявления моратория в банке. Просьбы КФУ дождаться результатов экспертизы о реальной дате неплатежеспособности ТФБ суд отклонил, дело рассмотрели за два заседания. Подробности — в материале «Реального времени».

Первый успешный случай

«Татфондбанк» в лице АСВ потребовал признать недействительными три денежных перевода КФУ. Первый — от 5 декабря 2016 года на 248 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги в Деревне Универсиады. Два других — переводы на счета университета в других банках: отчисления от доходов по финансовому обеспечению деятельности на 13,55 млн 6 декабря и перевод от 9 декабря на 17 млн рублей. Всего — 30,8 млн рублей.

Университету уже приходилось отстаивать в суде свои деньги в связи с крушением ТФБ: в июне 2017 года КФУ потребовал через Арбитражный суд зачесть страховые выплаты за сотрудников на 69,5 млн рублей. Эти средства КФУ внес незадолго до моратория. Однако в Пенсионном фонде утверждали, что денег не получили. Тот спор для вуза был успешным — суд удовлетворил его требования.

Напомним, Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий ТФБ инициировало шквал исков к клиентам банка, совершавших транзакции незадолго до ввода моратория в декабре 2016 года. И от юрлиц, и от «физиков» требуют вернуть в конкурсную массу банка-банкрота снятые или перечисленные деньги. Некоторые разбирательства продолжаются, но по большей части агентству удается признать недействительными эти сделки. Правда, рядовые вкладчики не раз жаловались на избирательность в судебных решениях. Крупным компаниям, таким как ПСО «Казань» или Госжилфонд, удалось отстоять свои средства (последний отыграл 9,8 млрд рублей).

Мелкие компании чаще всего проигрывают споры: например, в конце ноября прошлого года суд обязал клиентов банка вернуть более 30 млн рублей.

В споре КФУ с ТФБ юрист вуза привел экспертизу «СВЮБ» о сдвинутой дате неплатежеспособности банка как свое доказательство и попросил об отложении заседания. Фото Лейсан Набиевой



Вопрос о необходимости экспертизы

В споре между КФУ и банком ответчик просил отложить судебное разбирательство. Мотивировал свое ходатайство тем, что еще не завершена судебная экспертиза по другому спору АСВ с компанией «Татэнергосбыт». Напомним, конкурсный управляющий «Татфондбанка» оспаривает сделку по снятию «Татэнергосбытом» 1 декабря 2016 года 1,56 млрд рублей с депозита и оплату этими деньгами кредита от 20 июля того же года. В ответ энергетики потребовали провести независимую судебную экспертизу о дате наступления неплатежеспособности ТФБ, которую выполнили эксперты «Средне-Волжского экспертного бюро». Последние пришли к выводу, что банк стал неплатежеспособным только 8 декабря, а не 29 ноября 2016 года, как утверждают в АСВ. Основным доводом аудиторов является письмо Зеленодольского завода им. Горького от 6 декабря 2016 года об отзыве своих платежек на 220 млн рублей. Однако «конкурсник» ТФБ сомневается в подлинности документа, считая, что письмо подделали задним числом. Суд назначил экспертизу подписей в письме завода, результатов ждут к 25 апреля.

В споре КФУ с ТФБ юрист вуза привел экспертизу «СВЮБ» о сдвинутой дате неплатежеспособности банка как свое доказательство и попросил об отложении заседания: «Учитывая, что производство по данному обособленному спору установлено до 25 апреля 2019 года, считаем, что рассмотрение данного дела не представляется возможным до получения главной экспертизы», — заявил он.

— Непонятно, как экспертиза по другому делу, которое является одним из доказательств, может повлиять на рассмотрение настоящего дела, — возразила представительница банка и обратила внимание суда: ранее судья Гарапшина высказалась относительно экспертизы, что та не имеет отношения к спору с университетом.

«Татфондбанк» не сразу начал уведомлять Центробанк о неисполнении поручений — с 7 декабря, поэтому конкурсный управляющий отсчитывает открытую картотеку с 8 декабря. Фото Максима Платонова



Спор необходимо рассматривать по существу, заключила представитель ТФБ и сообщила, что конкурсного управляющего банка — Агентство по страхованию вкладов — не устраивает затягивание процесса: «В случае удовлетворения ходатайства ответчика мы будем писать заявление об ускорении судебного производства — это позиция АСВ».

Ответчик же заявил о неустановленности даты возникновения картотеки. Ранее «Реальное время» сообщало позицию АСВ по картотеке: «Татфондбанк» не сразу начал уведомлять Центробанк о неисполнении поручений — с 7 декабря, поэтому конкурсный управляющий отсчитывает открытую картотеку с 8 декабря. Даты скрытой картотеки — с 30 ноября по 7 декабря.

Ответчик совершал и другие сделки

По словам представителей АСВ, в указанные даты уже имелась картотека — по одним датам скрытая, по другим — открытая, поэтому требования сторона истца считает подлежащими удовлетворению в полном объеме по нынешней ставке.

Ответчик возразил, что операции от 5 и 9 декабря были совершены через корреспондентский счет в ином кредитном учреждении, в котором никакой картотеки не было вплоть до 15 декабря 2016 года. По его словам, первая операция была совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности как со стороны ТФБ, так и вуза.

Он обратил внимание суда, что в спорный период ответчик совершал и другие сделки, а «должник перечислил на указанный расчетный счет проценты, накопленные в период с 1 ноября 2016 года по 30 ноября». Более того, 5 декабря 2016 года с расчетного счета были списаны 10 тыс. рублей по постановлению судебного пристава: «В противном случае данную операцию тоже надо было оспаривать, она тоже подпадает под месячный период, который оспаривает заявитель», — сказал представитель КФУ.

Суд вынес решение заявление удовлетворить, признать недействительными все три сделки и взыскать с КФУ в пользу «Татфондбанка» 30,8 млн рублей. Фото Максима Платонова



— По операциям видно, что происходило реальное списание денежных средств на иной счет, — продолжил он и снова сослался на неустановленную дату возникновения картотеки: — Мы считаем, что в данном случае презумпция заявителем не доказана. Соответственно, все наши операции были совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности и не подлежат отмене.

После нескольких минут в совещательной комнате суд вынес решение заявление удовлетворить, признать недействительными все три сделки и взыскать с КФУ в пользу «Татфондбанка» 30,8 млн рублей. Также университет должен выплатить проценты за пользование чужими средствами по нынешней ключевой ставке Банка России — 7,75% годовых — на период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения. Стороны могут обжаловать определение в апелляционной инстанции.