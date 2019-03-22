Альфред Шигабутдинов награжден Почетной грамотой президента России
Президент компании «КАРСАР» Альфред Шигабутдинов награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации. Награду вручил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин на торжественной церемонии в Пушечном дворе Казанского кремля.
Всего государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан получили 48 татарстанцев — это работники сферы машиностроения, нефтехимии, государственного управления, образования, здравоохранения, деятели науки, культуры и других отраслей.
Справка
Альфред Кашафович Шигабутдинов в 1981 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького и устроился инженером по транспорту отдела механизации, энергетики и транспорта объединения «Татплодоовощхоз». После прошел трудовой путь до главного специалиста по транспорту акционерного общества открытого типа «ТАИФ». В 1997 г. Альфред Шигабутдинов стал директором компании «КАРСАР», а в 2012 г. — президентом компании.
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