Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами спустя три месяца, как они стартовали. Заявление было сделано на селекторном совещании с регионами.

«Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах. Основания для того, чтобы обеспечить контрактацию, все есть», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что регионам ушло около 1,4% от средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.