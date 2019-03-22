Новости общества

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами

14:27, 22.03.2019 1
Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами
Фото: realnoevremya.ru

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами спустя три месяца, как они стартовали. Заявление было сделано на селекторном совещании с регионами.

«Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах. Основания для того, чтобы обеспечить контрактацию, все есть», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что регионам ушло около 1,4% от средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Yakov Freydin 23 марта
    Премьер министр Медведев недавно, на одном из заседаний Правительства, потребовал от Регионов уже в январе этого года приступить к реализации Национальных Проектов - т. е. вчера, мотивируя тем, что деньги на это уже направлены. Маловероятно, что он не знаком с требованиями, установленными законодательством, позволяющим начать эту реализацию. От выделения денег до начала их расходования необходимо проделать значительный объём подготовительных работ. Большинства Проектов связано с новым строительством, для чего необходимо выполнить предпроектные и проектные работы, пройти многочисленные согласования, связанные с отводом земель, пересечением и выносом коммуникаций, экспертизой проекта, подготовкой конкурсной документации, проведением подрядных торгов. И это - далеко не полный перечень подготовительных мероприятий, без которых начинать строительство законодательно запрещено. Более того, нарушение этого порядка, непрофессиональное, «ускоренное» проведение мероприятий вызовет то, что часто случается на многих крупных стойках: значительные ошибки в проектах, завышение или занижение сметной стоимости и т.д., что порождает коррупцию, банкротство строительных предприятий, срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию. Предположить, что подготовительные работы на нацпроекты начались до выделения денег нельзя. Срок 3-4 месяца недостаточен даже на подготовку любого регионального проекта, не говоря о крупном, имеющем общегосударственное значение. На качественную подготовку таких проектов требуется год и более. Если всё это известно Премьеру, то непонятно, чего больше в его требовании - лукавства или отсрочки «момента истины», за которым последует ответственность. Тем более, в свете последних поручений Президента Прокуратуре и Счётной палате по усилению контроля за рациональным расходованием средств, направляемых на реализацию проектов.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров