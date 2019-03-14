Госдума обратится к Медведеву для эффективного доведения до регионов денег на нацпроекты

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что регионам ушло около 1,4% от средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По словам Макарова, большая часть средств из бюджетов «лежит мертвым грузом на счетах казначейства».

Депутат указал, что сложилась практика, когда бюджет принимается в ноябре, а деньги начинают работать в экономике только через полгода, передает пресс-служба Госдумы.

«Мы с вами эту информацию еще раньше слышали из уст министра экономического развития. Цифра была несколько больше, около 10%, а сейчас, оказывается, всего лишь 1,4%», — сказал Володин.

Он предложил доложить главе правительства и созвать при необходимости «совещание с участием руководителей профильных комитетов».