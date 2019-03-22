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В Нижнекамске возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

11:51, 22.03.2019
В Нижнекамске возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Нижнекамске.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет «Интерфакс».

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.

Как сообщило ранее «Реальное время», при нападении в Нижнекамске погиб участковый Динар Саматов.

Происшествия Татарстан
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