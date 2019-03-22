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Власти Нижнекамска усилили меры безопасности после нападения на полицейского

12:17, 22.03.2019 1

Власти Нижнекамска усилили меры безопасности на улицах города после нападения на полицейского, в результате которого правоохранитель скончался.

Отмечается, что выставлены дополнительные посты, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Происшествия Татарстан
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