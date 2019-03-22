Россельхозбанк не планирует переход на оценку кредитных рисков по внутренним рейтингам

В настоящее время Россельхозбанк не планирует подавать в Банк России заявку, чтобы получить разрешение оценивать кредитные риски с использованием подхода на основе внутренних рейтингов банка, сообщает ТАСС.

В конце 2017 года зампред правления, главный бухгалтер кредитной организации Екатерина Романькова отмечала, что Россельхозбанк изучает возможность перехода на модель оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов. Заявлялось, что это может произойти через два-три года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Россельхозбанк предоставил аграриям ПФО кредиты на 134,4 млрд рублей. Больше всего кредитов получили представители Саратовской и Нижегородской областей. Как отмечает пресс-служба банка, за время работы в регионах, входящих в ПФО, РСХБ вложил в их экономику свыше 1,7 трлн рублей.