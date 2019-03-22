МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков, если не доказана их передача

МВД России предложило запретить возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче. Также возбудить дело нельзя будет в случае отсутствия заключения эксперта о названии, типе и количестве наркотиков.

Согласно законопроекту, предлагаемые дополнения касаются статьи 146 УПК часть 6, а распространяться они будут на преступления, предусмотренные статьями 228.1 и 228.4 УК РФ, пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков.

Ранее в России разработали мобильные сканеры для обнаружения оружия и наркотиков.