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МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков, если не доказана их передача

11:41, 22.03.2019
МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков, если не доказана их передача
Фото: realnoevremya.ru

МВД России предложило запретить возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче. Также возбудить дело нельзя будет в случае отсутствия заключения эксперта о названии, типе и количестве наркотиков.

Согласно законопроекту, предлагаемые дополнения касаются статьи 146 УПК часть 6, а распространяться они будут на преступления, предусмотренные статьями 228.1 и 228.4 УК РФ, пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков.

Ранее в России разработали мобильные сканеры для обнаружения оружия и наркотиков.

ОбществоВласть
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