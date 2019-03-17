В России разработали мобильные сканеры для обнаружения оружия и наркотиков

В России разработаны мобильные сканеры, позволяющие обнаружить оружие, боеприпасы, наркотики и взрывчатку за 30-сантиметровой стальной преградой.

Директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко рассказал, что уже создано 13 таких комплексов. Их разместили в пунктах пропуска через госграницу России.

Симочко уточнил, что мобильные сканеры будут использоваться для решения задач транспортной безопасности. По его словам, устройства в рабочее положение занимает менее получаса, а процесс сканирования не превышает минуты, передает «РИА Новости».

Отмечается, что разработка технологии велась на основе данных Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

Ранее сообщалось, что полицейские из регионов ПФО закупят дактилоскопические сканеры для проведения идентификации личности онлайн.