Дольщики ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабмина

Фото: Дольщики ЖК "МЧС"

Обманутые дольщики 2-го, 3-го и 4-го домов ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабинета министров РТ, чтобы передать обращение первому заместителю премьер-министра Рустаму Нигматуллину. На встречу собравшимся вышел помощник вице-премьера Алексей Кирпичников.

— Мы вынуждены обратиться к вам за восстановлением наших прав. Несколько сотен семей остались без собственного жилья, вынужденные скитаться по съемным квартирам и тянуть непомерно тяжелый груз оплаты не только съемного жилья, но и банковских долгов. Вынуждены выходить на улицу с требованием восстановления наших нарушенных прав. Просим вас разобраться! — потребовали дольщики.

Представители 4-го дома напомнили, что между дольщиками и республикой было соглашение о содействии в получении разрешения на строительство их долгостроя. Дольщиков интресовал вопрос, почему свои договоренности они выполнили, а разрешение так и не было выдано? «Стоит ли верить обещаниям, если они не выполняются?» — посетовала активистка 4-го дома Гульнара Закирова.



Авторы же обращения к Нигматуллину, преимущественно дольщики 2-го дома, рассказали, что неоднократно обращались за помощью в Фонд поддержки дольщиков. Людям разъяснили, что компания «Комос-Строй», которая планирует зайти на их стройку в обмен на выделенный правительством РТ участок земли на ул. Губкина, не имеет возможности воспользоваться этим участком из-за препятствия в виде бани, которая находится в частной собственности. Кроме того, люди дважды потеряли деньги на объекте «ФОНа».

— Для соинвестирования нашего долгостроя дольщики согласились выкупить имущество в виде парковок-кладовок. Деньги переводились на счет СК «Атлант». После чего СК «Атлант» установила подъемный кран, который простоял некоторое время без работы, затем его демонтировали и увезли. Просим разобраться и помочь нам в возврате денежных средств, которые не были отработаны «Атлантом», — просят премьера активисты «МЧС».

Также авторы письма указали, что с продажи офисов во 2-м доме были построены сети и котельная на участке ЖК «МЧС». К этим сетям подключаются строящиеся дома «Ак Таша» (ЖК «Триумф), дом №1 и дом №5 ЖК «МЧС». «Просим найти возможность компенсировать эти затраты на достройку 2-го дома ЖК «МЧС». Искренне надеемся, что ваша конкретная помощь позволит снять возникшую социальную напряженность, позволит решить проблему нашего долгостроя и дать надежду семьям поселиться в своих полностью оплаченных квартирах», — подписались под письмом дольщики «МЧС».

