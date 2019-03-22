Дольщики ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабмина
Обманутые дольщики 2-го, 3-го и 4-го домов ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабинета министров РТ, чтобы передать обращение первому заместителю премьер-министра Рустаму Нигматуллину. На встречу собравшимся вышел помощник вице-премьера Алексей Кирпичников.
— Мы вынуждены обратиться к вам за восстановлением наших прав. Несколько сотен семей остались без собственного жилья, вынужденные скитаться по съемным квартирам и тянуть непомерно тяжелый груз оплаты не только съемного жилья, но и банковских долгов. Вынуждены выходить на улицу с требованием восстановления наших нарушенных прав. Просим вас разобраться! — потребовали дольщики.
Представители 4-го дома напомнили, что между дольщиками и республикой было соглашение о содействии в получении разрешения на строительство их долгостроя. Дольщиков интресовал вопрос, почему свои договоренности они выполнили, а разрешение так и не было выдано? «Стоит ли верить обещаниям, если они не выполняются?» — посетовала активистка 4-го дома Гульнара Закирова.
Авторы же обращения к Нигматуллину, преимущественно дольщики 2-го дома, рассказали, что неоднократно обращались за помощью в Фонд поддержки дольщиков. Людям разъяснили, что компания «Комос-Строй», которая планирует зайти на их стройку в обмен на выделенный правительством РТ участок земли на ул. Губкина, не имеет возможности воспользоваться этим участком из-за препятствия в виде бани, которая находится в частной собственности. Кроме того, люди дважды потеряли деньги на объекте «ФОНа».
— Для соинвестирования нашего долгостроя дольщики согласились выкупить имущество в виде парковок-кладовок. Деньги переводились на счет СК «Атлант». После чего СК «Атлант» установила подъемный кран, который простоял некоторое время без работы, затем его демонтировали и увезли. Просим разобраться и помочь нам в возврате денежных средств, которые не были отработаны «Атлантом», — просят премьера активисты «МЧС».
Также авторы письма указали, что с продажи офисов во 2-м доме были построены сети и котельная на участке ЖК «МЧС». К этим сетям подключаются строящиеся дома «Ак Таша» (ЖК «Триумф), дом №1 и дом №5 ЖК «МЧС». «Просим найти возможность компенсировать эти затраты на достройку 2-го дома ЖК «МЧС». Искренне надеемся, что ваша конкретная помощь позволит снять возникшую социальную напряженность, позволит решить проблему нашего долгостроя и дать надежду семьям поселиться в своих полностью оплаченных квартирах», — подписались под письмом дольщики «МЧС».
комментарии
ДОМ НА 50% готов, ждёте когда РАЗВАЛИТСЯ?
Когда уже к делу перейдут!
ЖК МЧС 2 дом.
ЖДЁМ КВАРТИРУ СВОЮ 9 ЛЕТ В ЖК МЧС-2.
КОГДА ДОСТРОИТЕ НАШ ДОМ???
Дольщик 2 дома ЖК МЧС.
Дольщик второго дома
земля есть
планы, расчеты, разрешения - есть
расчеты есть
застройщик есть и готов достраивать
а чиновники либо не профи, нибо не хотят, либо нет стимула, либо опасаются чего .....
но явно волокитят процесс....
причем видны какие то противоречия между республиканскими властями и городскими.... республика хочет - город волокитит...
опять же минстрой показывает себя во свей бюрократической красе.
видимо ждут очередного обращения обманутых дольщиков в москву, очередного массового недовольства и волшебного пинка....
опять же какая то баня вылезла на федеральной земле....
как и кто могли разрешить здесь стройку и выдать разрешение на регистрацию??????
то сотни домов собираются сносить то с одной баней ничего не могут сделать???
Им не дают строить и сами ничего не делают!
Мы ждем. Прошлый год нас кормили завтраками : Начнут, вот начнут. А результата нет.
Сами собрали дополнительно денег и покрыли крышу. И эта крыша сейчас течет. Вот так у нас строят. Проверяющих много, а толку нет.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/133655-dolschiki-zhk-mchs-ustroili-massovyy-shod-k-kabminu
Довожу до сведения: сети, котельная, блок "Ж" 1-го дома были построены на деньги от завода ЖБИ, по которым никто не отчитался. А офисы 2-го дома пролетели мимо сетей и дольщиков, прямо в карман знаете кому.