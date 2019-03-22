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Дольщики ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабмина

11:35, 22.03.2019 43
Дольщики ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабмина
Фото: Дольщики ЖК "МЧС"

Обманутые дольщики 2-го, 3-го и 4-го домов ЖК «МЧС» устроили массовый сход у Кабинета министров РТ, чтобы передать обращение первому заместителю премьер-министра Рустаму Нигматуллину. На встречу собравшимся вышел помощник вице-премьера Алексей Кирпичников.

— Мы вынуждены обратиться к вам за восстановлением наших прав. Несколько сотен семей остались без собственного жилья, вынужденные скитаться по съемным квартирам и тянуть непомерно тяжелый груз оплаты не только съемного жилья, но и банковских долгов. Вынуждены выходить на улицу с требованием восстановления наших нарушенных прав. Просим вас разобраться! — потребовали дольщики.

Представители 4-го дома напомнили, что между дольщиками и республикой было соглашение о содействии в получении разрешения на строительство их долгостроя. Дольщиков интресовал вопрос, почему свои договоренности они выполнили, а разрешение так и не было выдано? «Стоит ли верить обещаниям, если они не выполняются?» — посетовала активистка 4-го дома Гульнара Закирова.

Авторы же обращения к Нигматуллину, преимущественно дольщики 2-го дома, рассказали, что неоднократно обращались за помощью в Фонд поддержки дольщиков. Людям разъяснили, что компания «Комос-Строй», которая планирует зайти на их стройку в обмен на выделенный правительством РТ участок земли на ул. Губкина, не имеет возможности воспользоваться этим участком из-за препятствия в виде бани, которая находится в частной собственности. Кроме того, люди дважды потеряли деньги на объекте «ФОНа».

— Для соинвестирования нашего долгостроя дольщики согласились выкупить имущество в виде парковок-кладовок. Деньги переводились на счет СК «Атлант». После чего СК «Атлант» установила подъемный кран, который простоял некоторое время без работы, затем его демонтировали и увезли. Просим разобраться и помочь нам в возврате денежных средств, которые не были отработаны «Атлантом», — просят премьера активисты «МЧС».

Также авторы письма указали, что с продажи офисов во 2-м доме были построены сети и котельная на участке ЖК «МЧС». К этим сетям подключаются строящиеся дома «Ак Таша» (ЖК «Триумф), дом №1 и дом №5 ЖК «МЧС». «Просим найти возможность компенсировать эти затраты на достройку 2-го дома ЖК «МЧС». Искренне надеемся, что ваша конкретная помощь позволит снять возникшую социальную напряженность, позволит решить проблему нашего долгостроя и дать надежду семьям поселиться в своих полностью оплаченных квартирах», — подписались под письмом дольщики «МЧС».

НедвижимостьБизнес Татарстан
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комментарии 43

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Надоело уже по-хорошему просить у этих чинуш.
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    Анонимно 22 марта
    Мы должны не просить, а требовать!!! Дольщик ЖК МЧС 2 дом
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  • Анонимно 22 марта
    большая часть была дольщиков ЖК Молодёжный поз.5
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  • Анонимно 22 марта
    Продолжительное время чаем четкого ответа по ситуации с Жк Мчс, но его нет.
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  • Анонимно 22 марта
    Золотая середина Четаева 3 тоже ежедневно просит помощь в проекте и достройки дома, но результат ноль. Нужно действовать как то по другому, чтобы запустить процесс, но как не знаем.
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  • Анонимно 22 марта
    Дольщики Дома по Фучика (застройщик ООО "Царицынский бугор") ждут 10 лет. Приняли участие в софинансировании стройки . Только стройка стоит уже сколько лет.
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  • Анонимно 22 марта
    Почему так долго решаются проблемы по второму дому ЖК МЧС, чиновников вразы больше, чем обманутых дольщиков, годами подписывают бумажки, затем подписывают по новой, для чего нас заставили выкупать имущество, для чего поставили кран, если не собирались на нем работать? Монтаж- демонтаж крана нам обошелся в 1,5 миллиона рублей. Для Атланта это копейки, а для нас существенные деньги. Пусть свои деньги на ветер выкидывает, а наши возвращает. Ни стыда, ни совести. С людьми совсем не считаются. Мы Люди! Мы будем это отстаивать!
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    Анонимно 22 марта
    Согласен. Если бы чиновники хотя бы раз в неделю выходили на субботник, 2 ЖК МЧС давно бы был достроен и без крана.
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    Анонимно 22 марта
    Полностью с вами согласна. Никто не обращает на нас внимание. Одни отписки.
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  • Анонимно 22 марта
    Сколько можно обманывать людей и обкщать достроить дом 2 ЖК МЧС? Заставили залезть людей в новые долги для выкупа парковок, обещая достроить дом. Протянули время с одним застройщиком - простоял год, ничего не делал. Теперь с КОМОСОМ палки в колеса суете, выделяя участок, не видели, что там баня стоит? Сами то, наверное, в шикарных квартирах живете. А я свою однушку 33 кв.м. уже 7 лет жду, снимая жилью.
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  • Анонимно 22 марта
    Сами чиновники спровоцировали обматутых дольшиков закрывая глаза ес недобросовестных застройщиков а теперь кап могут затягивают с решением самими созданной проблемы для тысяч семей. 2 дом ЖК МЧС больше 6 лет уже бомжи
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    Анонимно 22 марта
    не 6 лет, а в августе будет 8!!
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  • Анонимно 22 марта
    КОГДА БУДЕТ ДОСТРАИВАТЬСЯ ЖК МЧС-2 ??? ОБЕЩАЕТЕ С 2015 года , а по факту результата нет, только обещания четвёртый год.
    ДОМ НА 50% готов, ждёте когда РАЗВАЛИТСЯ?
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  • Анонимно 22 марта
    Молодцы, что собрались. Такие "волшебные пендали" нужно почаще давать местным органам управления и напоминать их обещания. Ещё раз, молодцы.
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Волшебный пендель нужен из Москвы!!! Пора опять гонца в Москву отправлять. Дольщик ЖК МЧС 2 дом.
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Кормят обещаниями!
    Когда уже к делу перейдут!
    ЖК МЧС 2 дом.
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    НЕТ КВАРТИРЫ, НЕТ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ, НЕТ РОЖДАЕМОСТИ В ТАТАРСТАНЕ.
    ЖДЁМ КВАРТИРУ СВОЮ 9 ЛЕТ В ЖК МЧС-2.
    КОГДА ДОСТРОИТЕ НАШ ДОМ???
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Обманули ,даже глазом не моргнули!
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  • Анонимно 22 марта
    Если не хотите пускать КОМОС, зачем морочить голову ему и дольщикам? Отдайте всё своему Акташу, ему никакая баня не мешает. Нам все равно, кто будет достраивать. Начните уже!
    Дольщик 2 дома ЖК МЧС.
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    ЖКА МЧС 2дом почему не пропускают отзывы?
    Дольщик второго дома
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Гнать надо бездельников, прожирающих деньги налогоплательщиков!!! За что они зарплату получают?? За свои обещания или за поборы с дольщиков?! Надо у Президента спросить: за что он содержит этих бездельников! Сталин их на лесоповал отправлял!
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Чиновники работают для других по принципу "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается"!!! Надоело!!! Сил смотреть на это нет!!! Когда дело касается их интересов они "Ваньку не валяют", делают все быстро. Пи-пи-пи...
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  • Анонимно 22 марта
    Сколько можно ждать . Два раза обмонули .... куда смотрит наша правительство ..... или сами с ними вместе ЖК МЧС дом2
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  • Анонимно 22 марта
    Лапшу дольщикам на уши вешают, обещают много, результатов 0. Народные депутаты, мы Вас зачем избирали? Наведите порядок среди чиновников, заставьте их работать на народ, а не только на себя!!! Обманутый дольщик 2 дома ЖК МЧС.
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  • Анонимно 22 марта
    ЖК МЧС дом 2 кормят только обещаниями. Дом не строится. Сколько можно обманывать!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Где обещанные деньги Мутко?
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Там где и остальные его обещания...
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Дольщики ООО " ЦАРИЦИНСКИЙ БУГОР" тоже оказались дважды обманутыми благодаря в том числе Мэрии Казани, понадеявшись на местную власть! Выкупили парковки и кладовки по трех-стороннему соглашению, а теперь ждут когда конкурсная масса испарится при ведении банкротного дела арбитражным судом! Застройщик - банкрот и на всех стадиях власти произвол и попустительство! Когда ждать реальной помощи?
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  • Анонимно 22 марта
    бюрократическая машина татарстана в интересах обманутого населения (не депутатов, крупного бизнеса, чиновников) в действии!!!!!!!!!!!
    земля есть
    планы, расчеты, разрешения - есть
    расчеты есть
    застройщик есть и готов достраивать
    а чиновники либо не профи, нибо не хотят, либо нет стимула, либо опасаются чего .....
    но явно волокитят процесс....
    причем видны какие то противоречия между республиканскими властями и городскими.... республика хочет - город волокитит...
    опять же минстрой показывает себя во свей бюрократической красе.

    видимо ждут очередного обращения обманутых дольщиков в москву, очередного массового недовольства и волшебного пинка....

    опять же какая то баня вылезла на федеральной земле....
    как и кто могли разрешить здесь стройку и выдать разрешение на регистрацию??????
    то сотни домов собираются сносить то с одной баней ничего не могут сделать???
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  • Анонимно 22 марта
    Дольщики 2дома Жк Мчс ждут обещанной земли для достройку дома, есть такое решение, только нет движения. То баня мешает, то ещё чего...
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  • Анонимно 22 марта
    На застройщика есть уголовное дело с апреля 2016 г. Есть дду по федеральному закону. Нет только ОБЕЩАННОЙ помощи. Пенсионеры Дома по Фучика (застройщик ООО "Царицынский бугор").
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  • Анонимно 22 марта
    Ждём достройки 3 дома ЖК МЧС.Устали от пустых обещаний...
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  • Анонимно 22 марта
    Дольщик 3 дом мчс, не затягивайте пожалуйста с документами. Похоже на провокацию со стороны ФОНа.
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  • Анонимно 22 марта
    Переходите к делу от обещаний, постройте дома ЖК МЧС-3
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  • Анонимно 22 марта
    На смету собрали путем выкупа кладовок-парковок, устали собирать как впустоту....по крохе.,. Ничего так и не сдвинулось...Когдас достроят, ЖК МЧС 3 ДОм!!!!
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  • Анонимно 22 марта
    Устали ждать ЖК МЧС 2 дом!!!
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  • Анонимно 22 марта
    Ситуация с обманутыми дольщиками работает в интересах США.
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  • Анонимно 22 марта
    Почему Комус не дают строить дом 2 ЖК МЧС ???!!!
    Им не дают строить и сами ничего не делают!
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    Анонимно 22 марта
    Хороший вопрос. Почему тянут резину. Все время какие-то отговорки.
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Что мешает строить 3 дом МЧС ? Начните уже. АКТАШ мы вам не интересны, ?У вас же все возможности
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  • Анонимно 22 марта
    Пишу от лица дольщиков 2 дома ЖК МЧС. Почему так долго рождаются документы для продолжения строительства дома? Почему чиновники спят, в чем дело? Сами пригласили Комос-строй (удмурская фирма), а теперь в кусты. Никто им не помогает, не встречается с их руководством.
    Мы ждем. Прошлый год нас кормили завтраками : Начнут, вот начнут. А результата нет.
    Сами собрали дополнительно денег и покрыли крышу. И эта крыша сейчас течет. Вот так у нас строят. Проверяющих много, а толку нет.
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  • Анонимно 22 марта
    с продажи офисов во 2-м доме были построены сети и котельная на участке ЖК «МЧС».
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/133655-dolschiki-zhk-mchs-ustroili-massovyy-shod-k-kabminu
    Довожу до сведения: сети, котельная, блок "Ж" 1-го дома были построены на деньги от завода ЖБИ, по которым никто не отчитался. А офисы 2-го дома пролетели мимо сетей и дольщиков, прямо в карман знаете кому.
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  • Анонимно 23 марта
    4 дом ЖК МЧС когда уже дадут разрешение ????
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