Татарстанский завод «Аммоний» может стать сингапурским – СМИ

Сингапурская химическая компания Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю больше контрольного пакета акций в убыточном заводе по производству аммиака и карбамида «Аммоний» в Татарстане. Предполагаемая сумма сделки составляет около 800 млн долларов.



Соглашение может быть подписано сегодня, 14 ноября, в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Предполагается, что от Татарстана в сделке примет участие нефтетрейдер «Ядран-Ойл».

«Indorama — газохимический комплекс с заводами на разных континентах, с учетом их опыта экспортный потенциал «Аммония» вырастет», — пояснили в «Ядран-Ойл».

Отмечается, что Indorama отводится роль стратегического и операционного партнера. Представитель РФПИ подтвердил факт заключения соглашения, а в «Ядран-Ойл» – сумму совместных инвестиций в $800 млн, которые будут разделены поровну. Как пишет издание, стоимость завода может быть завышенной с учетом его финансовых показателей. Сейчас завод является убыточным.

Напомним, завод «Аммоний» был запущен в феврале 2016 года. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и президент РФ Владимир Путин.