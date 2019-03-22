Роструд запустил бесплатный интернет-сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) запустила бесплатный сервис «Профессиональная ориентация» для прохождения профтестирования.

Ресурс разместился на госпортале «Работа в России». Результаты профтестирования можно сохранить в личном кабинете.

Пройти профориентацию можно по двум популярным методикам — это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется увеличить, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По итогам профтестирования пользователь получит описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои способности.

Напомним, ранее Минтруд РФ объяснил рост числа безработных в России увеличением размеров пособия.