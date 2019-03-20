Минтруд РФ объяснил рост числа безработных в России увеличением размеров пособия

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что рост числа официально зарегистрированных безработных граждан с начала 2019 года связан с увеличением с 1 января пособия по безработице.

Также в ведомстве заявили, что на рост безработицы повлияли сезонные факторы. В пресс-службе Минтруда РФ подчеркнули, что текущая ситуация не вызывает опасений.

«В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 млн человек в среднегодовом исчислении», — приводит ТАСС фрагмент сообщения министерства.

Отметим, что за прошлую неделю количество официально зарегистрированных безработных граждан в России увеличилось на 1,1%, до 810,9 тыс. человек.