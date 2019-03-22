«Водоканал» потребовал с Казанского порохового завода 26,7 млн рублей

МУП «Водоканал» подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстана к Федеральному казенному предприятию (ФКП) «Казанский государственный казенный пороховой завод».

Сумма исковых требований составила 26,7 млн рублей. Заявление подано вчера, 21 марта, и суть требований пока не раскрывается, следует из картотеки арбитражных дел.

В марте Кировский районный суд Казани по иску Росприроднадзора по РТ оштрафовал на 50 тыс. рублей Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора.

Ранее сообщалось, что вместо Казанского порохового завода до 2023 года построят аналогичное производство в Тульской области.