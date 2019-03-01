Суд оштрафовал Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора

Кировский районный суд Казани по иску Росприроднадзора по РТ оштрафовал на 50 тыс. рублей Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора.

Предприятие привлекли к ответственности по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, разрушающими озоновый слой».

В начале ноября прошлого года государственный инспектор по охране окружающей среды обнаружил несоблюдение нормы по утилизации мусора. Выяснилось, что предприятие складировало строительный мусор на своей территории.

Сегодня в суд представители порохового завода не пришли, поэтому постановление было вынесено заочно, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что вместо Казанского порохового завода до 2023 года построят аналогичное производство в Тульской области.