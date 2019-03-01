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Суд оштрафовал Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора

11:51, 01.03.2019
Суд оштрафовал Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора
Фото: realnoevremya.ru / Давид Казанский

Кировский районный суд Казани по иску Росприроднадзора по РТ оштрафовал на 50 тыс. рублей Казанский пороховой завод за неправильную утилизацию мусора.

Предприятие привлекли к ответственности по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, разрушающими озоновый слой».

В начале ноября прошлого года государственный инспектор по охране окружающей среды обнаружил несоблюдение нормы по утилизации мусора. Выяснилось, что предприятие складировало строительный мусор на своей территории.

Сегодня в суд представители порохового завода не пришли, поэтому постановление было вынесено заочно, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что вместо Казанского порохового завода до 2023 года построят аналогичное производство в Тульской области.

Промышленность Татарстан
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